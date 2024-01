Nel 2023 sequestrati ai valichi comaschi 1,5 mln valuta e 500 kg droga

COMO (ITALPRESS) - Indumenti, scatole di biscotti per bambini e buste della spesa sono solo alcuni dei metodi utilizzati dai viaggiatori per eludere i controlli in materia di circolazione transfrontaliera di valuta; oltre 500 le violazioni accertate nel 2023 dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli e dai militari della Guardia di Finanza del Gruppo Ponte Chiasso presso i valichi di confine con la limitrofa Confederazione Elvetica. Sequestri di valuta non dichiarata per oltre 1.500.000 di euro e mezza tonnellata di sostanze stupefacenti. fonte video: ufficio stampa Guardia di Finanza tvi/gsl