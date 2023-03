Nel 2022 nuove start up in netto calo

Nel 2022 sono nate in Italia solo poco più di 89 mila "vere" nuove imprese, il 10,6% in meno rispetto all'anno precedente e in calo anche sul 2019, quando per la prima volta si è invertito un trend positivo che durava dal 2013. A dirlo è lo studio “Le imprese nate nel 2022 e il contributo economico delle start-up” condotto da Cerved. fsc/sat/gsl