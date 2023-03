ROMA (ITALPRESS) – Le entrate tributarie e contributive nel 2022 seondo i dati del Dipartimento delle Finanze, mostrano nel complesso una crescita di 68.930 milioni (+9,2%) rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente. Le entrate tributarie evidenziano un aumento di 53.760 milioni (+10,5%) rispetto allo stesso periodo del 2021. Il gettito delle imposte contabilizzate al bilancio dello Stato registra una crescita sostenuta (+48.484 milioni, +9,8%). Le variazioni risultano positive anche per gli incassi da attività di accertamento e controllo (+3.684 milioni, +42,9%) e per le entrate degli enti territoriali (+5.928 milioni, +10,1%). Le poste correttive sono in aumento di 4.336 milioni rispetto allo stesso periodo del 2021 (8,4%). Le entrate tributarie erariali, accertate in base al criterio della competenza giuridica, ammontano a 544.528 milioni (+48.484 milioni, +9,8%). Le entrate relative alle imposte dirette risultano pari a 296.078 milioni (+26.234 milioni, +9,7%) quelle relative alle imposte indirette ammontano a 248.450 milioni (+22.250 milioni, +9,8%). Tra le imposte dirette si evidenzia il gettito Irpef che si è attestato a 205.844 milioni (+7.635 milioni di euro, +3,9%) per effetto dell’aumento del gettito. L’Ires è stata pari a 45.597 milioni (+13.805 milioni, +43,4%).

Tra le imposte indirette si evidenzia il gettito

dell’Iva che ha registrato un incremento di 23.646 milioni

(+16,0%). Gli incassi contributivi del 2022 sono risultati pari a 250.790 milioni, in aumento di 15.170 milioni (+6,4%). Le entrate contributive dell’Inps ammontano a 230.569 milioni, in aumento di 12.673 milioni rispetto al 2021 (+5,8%). I premi assicurativi dell’Inail ammontano a 8.049 milioni, in crescita del 19,7% rispetto al corrispondente periodo del 2021. Le entrate contributive degli Enti previdenziali privatizzati risultano pari a 12.172 milioni, in aumento di 1.172 milioni rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente.

