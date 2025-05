WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Questa è una giornata potenzialmente grandiosa per la Russia e per l’Ucraina”. Così il presidente americano Donald Trump, con un messaggio diffuso nella notte sui social, dopo che il leader russo Vladimir Putin aveva invitato Kiev a prendere parte a negoziati di pace diretti in Turchia giovedì prossimo. “Pensate alle centinaia di migliaia di vite che saranno salvate se questo interminabile ‘bagno di sangue’ finirà, come si spera”. Secondo il presidente americano, “sarà un mondo completamente nuovo e molto migliore. Continuerò a lavorare con entrambe le parti per assicurarmi che ciò accada”, ha chiosato.

LA PROPOSTA DI PUTIN

LA RISPOSTA DI ZELENSKY

