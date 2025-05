KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – “E’ un segnale positivo che i russi abbiano finalmente iniziato a considerare la fine della guerra. Il mondo intero lo aspettava da molto tempo. E’ il primo passo per porre fine a qualsiasi guerra è un cessate il fuoco. Non ha senso continuare a massacrare anche solo per un giorno. Ci aspettiamo che la Russia confermi un cessate il fuoco – completo, duraturo e affidabile – a partire da domani, 12 maggio, e l’Ucraina allora sarà pronta a incontrarla”. Così sui social il presidente ucraino, Voldymyr Zelensky, dopo le parole del presidente russo Putin.

-Foto: Ipa Agency-

(ITALPRESS).