ROMA (ITALPRESS) – Sconfitta a sorpresa per Golden State Warriors nella notte italiana dell’Nba. La vittoria va ai Philadelphia 76ers per 126 a 119 che arrivavano da ben nove sconfitte di fila. Il neo arrivato Quentin Grimes mette a referto ben 44 punti. Dall’altra parte 29 punti e 13 assist per Steph Curry.

Bella vittoria per Milwaukee Bucks che passano in casa dei Dallas Mavericks per 132 a 117; successo firmato da Giannis Antetokounmpo (29 punti, 9 rimbalzi e 9 assist) e Damian Lillard (28 punti e 6 assist). Per Dallas la sicurezza porta sempre il nome di Kyrie Irving che segna 31 punti.

Washington Wizards fa sua la sfida tra le ultime a Est con

Charlotte Hornets per 113-100.

Vittoria per Detroit Pistons su Brooklyn Nets per 115 a 94: Cade Cunningham mette a referto 15 punti con 9 assist e 7 rimbalzi.

Vittoria all’ultimos econdo per i San Antonio Spurs in casa dei

Memphis Grizzlies (130-128): opera di DèAaron Fox (20 punti e 7 assist) che regalare la vittoria in trasferta ai suoi. Ai padroni di casa non basta Jaren Jackson Jr, miglior realizzatore con 42 punti.

Altra vittoria esterna per Sacramento Kings contro Houston Rockets per 113 a 103 trascinagi da DeMar DeRozan (21 punti e 6 assist) e Zach LaVine (20 punti e 6 rimbalzi). Per Houston

doppia doppia da 30 punti e 10 rimbalzi.

– Foto: Ipa Agency –

(ITALPRESS).