Philadelphia passa a New York nella ring night dell’Nba, Detroit batte Boston e Okc supera San Antonio

ROMA (ITALPRESS) – L’Nba torna e lo fa in grande stile. Philadelphia rovina la ring ceremony dei New York Knicks. Al Madison Square Garden finisce 106-100 per i rinnovati 76ers dei neo arrivati LeBron James e Jaylen Brown e dei veterani Joel Embiid e Tyrese Maxey. Il quintetto titolare della squadra di Nurse fa paura e i Knicks ne fanno le spese nel season opener. Maxey chiude con 28 punti, mentre Brown ne aggiunge 19 con 8 rimbalzi e 6 assist. Gestione del minutaggio per Embiid e James, a referto rispettivamente con 13 punti, 11 rimbalzi e 6 assist e 14+9+4. A New York non bastano i 21 punti di Jalen Brunson e i 19 punti e 12 rimbalzi di Karl Anthony Towns per evitare il ko alla prima al Garden.

Si apre con una folle rimonta la stagione di Detroit. I Pistons vanno di sotto di 22 in casa contro Boston e risalgono nell’ultimo quarto piegando i Celtics 121-113, rovinando un esordio storico a Paul George da 38 punti, 5 rimbalzi e 3 assist. Sponda Detroit sono 22 punti a testa per Jalen Duren e Cade Cunningham, mentre Duncan Robinson ne aggiunge 21 con 5/9 da tre punti. In doppia doppia Ausar Thompson con 11 punti e 11 rimbalzi.

Alla squadra di Mazzulla manca il miglior Jason Tatum, alla sirena con 13 punti e 11 assist ma solamente col 26% dal campo (6/23). Derrick White e Payton Pritchard combinano 34 punti (17+17), ma non riescono ad arginare la prepotente rimonta di Detroit.

Oklahoma doma San Antonio 116-104 nella sfida tra le big della Western Conference. Shai Gilgeous-Alexander riparte da dove aveva lasciato e porta 32 punti, 6 rimbalzi e 4 assist. Decisivo Jared McCain con 20 punti in uscita dalla panchina. Bene Stephon Castle (24 punti) per gli Spurs, condizionati da un Victor Wembanyama da soli 12 punti e 13 rimbalzi, ma con un disastroso 1/13 dal campo (8%).

– Foto Ipa Agency –

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