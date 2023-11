NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Sono quattro le partite disputate nella notte italiana in Nba. Successo per Orlando Magic che ha superato Milwaukee Bucks con il punteggio di 112 a 97. Un successo per i padroni di casa, ora sesti a Est, che arriva dopo ben 14 sconfitte di fila. Ottimo Paolo Banchero che ha firmato 26 punti aggiungendo 12 rimbalzi. Poi interessante lo score di Franz Wagner con 24 punti, di Suggs a quota 20 e Moritz Wagner a 19.

Per i Bucks, privi dell’infortunato Lillard, è la seconda sconfitta di fila nonostante un’altra grander prova di Giannis con 35 punti e 7 assist.

Vincono i Boston Celtics che mandano a casa sconfitto Toronto Raptors per 117 a 94: una vittoria che si concretizza soprattutto negli ultimi due parziali e ai punti messi a referto da Brown (29), Tatum (27) e Porzingis (21).

I Miani Heat passano sul parquet degli Atlanta Hawks per 117 a 109: si tratta della quarta vittoria consecutiva che non è sembrata mai essere in discussione. Bam Adebayo chiude la sua gara con 26 punti, mentre il rookie Jaime Jacquez con 20 fa il massimo in carriera.

Successo esterno per i Cleveland Cavaliers che chiudono sul 118 a 110 la sfida contro i Golden State Warriors: ben sei i giocatori che chiudono in doppia cifra, ovvero Mitchell (21 punti), LeVert (22), Garland (19), Mobley (19), Strus (16) e Allen (12). Ai Warriors non sono baqstati i 30 punti di Steph Curry

Da segnalare l’espulsione di Draymond Green per una spallata a Mitchell dopo aver preso un fallo tecnico nel primo tempo per proteste. Green ha anche aizzato il pubblico di casa prima di uscire.

