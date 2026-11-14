I Miami Heat di Fontecchio stendono Cleveland nella notte Nba, 11 vittorie di fila per San Antonio

ROMA (ITALPRESS) – Un’altra vittoria, la terza di fila, per i Miami Heat di Simone Fontecchio, che battono i Cleveland Cavaliers per 133-121 nella notte di regular season Nba valida anche per la prima fase di Nba Cup. Giannis Antetokounmpo e Bam Adebayo siglano 37 punti ciascuno, mentre Davion Mitchell mette a referto 22 punti e 17 assist. Fontecchio trascorre sette minuti e 26 secondi sul parquet, senza andare a punti ma collezionando due assist. Undicesima vittoria consecutiva per i San Antonio Spurs, che travolgono 123-85 i Golden State Warriors. Senza Steph Curry, gli ospiti incassano un parziale iniziale di 18-0 e non riescono più a rientrare. Stephon Castle firma 32 punti, mentre Victor Wembanyama chiude con 12 punti e 12 rimbalzi. Serata da 43 punti e 12 rimbalzi, con 17/24 al tiro, per Alperen Sengun nel 125-118 degli Houston Rockets sugli Utah Jazz, all’undicesima sconfitta consecutiva. Kevin Durant tocca i 22 punti, mentre a Utah non bastano i 28 di Darryn Peterson e i 27 di Keyonte George. Vincono gli Orlando Magic senza Paolo Banchero: i Milwaukee Bucks si arrendono per 107-99 a un Franz Wagner da 35 punti, 12 assist e nove rimbalzi, alla quarta gara di fila con almeno 30 punti.

I Los Angeles Clippers piegano 113-112 Oklahoma City con 26 punti di Brook Lopez e 24 di Darius Garland. Shai Gilgeous-Alexander ne mette a segno 40 ma sbaglia il tiro della vittoria, condannando i Thunder al terzo ko di fila. Cadono anche i New York Knicks, battuti 106-104 da Indiana nonostante i 33 punti di Jalen Brunson e i 23 con 15 rimbalzi di Karl-Anthony Towns, che fallisce l’aggancio sulla sirena. Ai Pacers bastano i 19 punti di Pascal Siakam e i 18 di Aaron Nesmith. Negli altri incontri Chicago supera Atlanta 125-117 all’overtime con 33 punti di Norman Powell, Memphis travolge New Orleans 142-111 con dieci giocatori in doppia cifra e Portland batte Sacramento 120-107 con 34 punti di Deni Avdija e 29 di Damian Lillard.

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