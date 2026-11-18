Inaugurata a Bari MIBA Levante, Frulli “Opportunità per il territorio”

BARI (ITALPRESS) - Oltre 200 espositori e la partecipazione di aziende, buyer e stakeholder internazionali. E' stata inaugurata alla Fiera del Levante di Bari MIBA Levante, manifestazione dedicata alle tecnologie per l'edilizia. "Sviluppare fiere specializzate è il nostro lavoro. Avere MIBA per la prima volta a Bari, grazie al percorso costruito insieme a Pentastudio e Smart Building, significa aver portato sul territorio una delle manifestazioni più importanti a livello europeo nel settore delle tecnologie per l'edilizia", ha dichiarato il presidente della Nuova Fiera del Levante Gaetano Frulli. xa2/gsl/sat