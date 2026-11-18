Home Video News Europa Tamburrano “Su blacklist Kiev vediamo se scudo democratico Ue vale per tutti”
Tamburrano “Su blacklist Kiev vediamo se scudo democratico Ue vale per tutti”
BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "Le risposte dalla presidente Metsola al momento non sono arrivate e si vocifera che qualcosa sta avvenendo. Si parla tanto di scudo democratico: vediamo se questo scudo democratico sia realmente tale per tutti e che non si profili di nuovo un doppio standard che spesso è ormai la prassi all'interno dell'Unione europea". Così l’eurodeputato del Movimento 5 Stelle, Dario Tamburrano, commentando l'inserimento dell'intera delegazione del M5S all'interno di una blacklist di un sito ucraino come nemici dello stato. xf4/ads/azn