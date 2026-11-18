Tamburrano “Su blacklist Kiev vediamo se scudo democratico Ue vale per tutti”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "Le risposte dalla presidente Metsola al momento non sono arrivate e si vocifera che qualcosa sta avvenendo. Si parla tanto di scudo democratico: vediamo se questo scudo democratico sia realmente tale per tutti e che non si profili di nuovo un doppio standard che spesso è ormai la prassi all'interno dell'Unione europea". Così l’eurodeputato del Movimento 5 Stelle, Dario Tamburrano, commentando l'inserimento dell'intera delegazione del M5S all'interno di una blacklist di un sito ucraino come nemici dello stato. xf4/ads/azn