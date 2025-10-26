Nave Trieste, Fedriga “Fieri della Marina Militare e di Fincantieri”

TRIESTE (ITALPRESS) – “Un orgoglio che va oltre i confini del Friuli Venezia Giulia e abbraccia l’intero Paese: a Trieste viene infatti intitolata la nave ammiraglia della nostra Marina, dotata di avanzate capacità tecnologiche. Un autentico motivo di fierezza nazionale, poiché realizzata da Fincantieri con competenze, tecnologia e know-how interamente italiani”. Lo ha detto oggi a Trieste il governatore Massimiliano Fedriga a margine della cerimonia di consegna a nave Trieste della Bandiera di combattimento. Hanno partecipato all’evento, tra gli altri, il ministro della Difesa Guido Crosetto, il ministro della Giustizia Carlo Nordio, il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, il sindaco Roberto Dipiazza e gli assessori regionali Pierpaolo Roberti (Autonomie locali) e Fabio Scoccimarro (Difesa dell’ambiente).

Come ha sottolineato il massimo rappresentante della Giunta regionale, dopo aver ringraziato la Marina Militare per la scelta di Trieste quale sede di questa importante cerimonia, che coincide con il 71° anniversario del ritorno della città all’Italia, “è doveroso rivolgere i complimenti a Fincantieri, la cui eccellenza progettuale e produttiva consente di realizzare modelli di innovazione che rappresentano un valore non solo per il nostro Paese, ma anche per molte altre nazioni. Ne è esempio concreto la collaborazione avviata con gli Stati Uniti”. “Questa – ha concluso Fedriga – è davvero un’eccellenza italiana che riesce a essere competitiva a livello internazionale”.

