Friuli Venezia Giulia, Fedriga “Fitch conferma la solidità finanziaria della Regione”

TRIESTE (ITALPRESS) – “La conferma di questo giudizio positivo delle finanze regionali certifica la gestione virtuosa delle risorse pubbliche e la capacità di investire in maniera produttiva per il territorio. In riferimento a ciò, essendo la valutazione assegnata al Friuli Venezia Giulia superiore di ben due livelli rispetto a quella dello Stato italiano, l’analisi di Fitch diventa di fatto un riconoscimento tangibile all’esercizio della nostra autonomia speciale. È grazie ad essa, infatti, che possiamo trattenere una quota importante delle entrate fiscali generate sul territorio e amministrare il bilancio con quella flessibilità necessaria a rispondere con efficacia alle esigenze della comunità”. Così il governatore Massimiliano Fedriga sulla conferma da parte di Fitch del rating “A” con outlook stabile per la Regione, giudizio che mette in evidenza una situazione finanziaria solida e stabile nel tempo.

Come ha osservato il massimo rappresentante della Giunta regionale, va evidenziato come l’Agenzia internazionale abbia voluto premiare la capacità della Regione di mantenere un profilo di credito autonomo pari a ‘aaa’, il massimo livello raggiungibile.

“Questo risultato – ha aggiunto Fedriga – dimostra concretamente il conseguimento di determinati obiettivi, come il raggiungimento di indicatori economici e occupazionali positivi e una gestione della spesa attenta e oculata”.

Da parte sua, infine, l’assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli ha affermato che il giudizio di Fitch incoraggia a proseguire nel piano di immissione di risorse per investimenti, “un’azione – ha concluso – che troverà ulteriore impulso nella manovra estiva a cui stiamo lavorando”.

-Foto Regione Friuli Venezia Giulia-

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