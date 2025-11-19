Nave russa Yantar al largo delle acque della Scozia, il ministro della Difesa britannico lancia l’allarme

LONDRA (REGNO UNITO) (ITALPRESS) – Il Regno Unito ha lanciato un grave avvertimento alla Russia dopo il rilevamento della nave russa Yantar, sospettata di attività di intelligence, nelle acque al largo della Scozia. Il ministro della Difesa britannico, John Healey, ha confermato che durante l’operazione di sorveglianza la nave ha utilizzato dispositivi laser contro gli equipaggi di aerei RAF, definendolo un comportamento “profondamente pericoloso”.

La Yantar, un’imbarcazione da 108 metri ufficialmente dichiarata “oceanografica”, secondo Londra serve in realtà per mappare e monitorare infrastrutture sottomarine critiche. Il ministro Healey ha spiegato che già da settimane la nave è “sul bordo” delle acque britanniche, nelle vicinanze della zona economica esclusiva (EEZ) a nord della Scozia. Per tracciare i suoi movimenti, il Regno Unito ha dispiegato una fregata della Royal Navy insieme a velivoli P-8A Poseidon della RAF. Durante queste operazioni, secondo Healey, la Yantar ha puntato laser contro i piloti, un gesto che ha fatto scattare l’allarme. Nel corso di una conferenza stampa a Downing Street, Healey ha lanciato un monito diretto a Vladimir Putin: “Vi vediamo. Sappiamo cosa state facendo. E se la Yantar dovesse dirigersi verso sud questa settimana, siamo pronti.” Ha inoltre dichiarato che il ministero della Difesa ha attivato “opzioni militari” qualora la nave aumenti la sua minaccia.

