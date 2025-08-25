Nave MSC in avaria al largo di Ponza, a bordo anche cittadini maltesi

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Un gruppo di cittadini maltesi si trova tra le 8.500 persone, tra passeggeri ed equipaggio, rimaste bloccate in mare a bordo della nave da crociera World Europa, operata da MSC, che si è fermata improvvisamente a causa di un guasto ai motori a circa 15 miglia nautiche da Napoli.

I passeggeri maltesi hanno raccontato che la situazione è diventata chiara quando l’alimentazione elettrica è stata interrotta a bordo, dopodiché sono stati fatti annunci invitando tutti a mantenere la calma. Hanno aggiunto che la nave al momento funziona con generatori e che le condizioni del mare sono tranquille. L’itinerario della nave comprendeva Malta, Genova, Napoli, Messina, Barcellona e Marsiglia.

– Foto d’archivio IPA Agency –

(ITALPRESS)