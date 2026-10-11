Nave Amerigo Vespucci a Trieste, Locatelli “Grande successo, salite a bordo circa 1000 persone con disabilità”

ROMA (ITALPRESS) – “Grande successo per la tappa di Trieste della nave Amerigo Vespucci, che ha saputo coniugare la valorizzazione delle eccellenze del territorio, l’inclusione e la partecipazione. A bordo sono salite circa 1.000 persone con disabilità, che hanno potuto vivere un’esperienza significativa, all’insegna dell’accoglienza e dell’accessibilità. Ventiquattro le associazioni che hanno esposto i propri prodotti, raccontando attraverso il proprio lavoro esperienze e percorsi di inclusione, e due food truck. Grazie a tutte le associazioni e a quanti hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa, dimostrando quanto sia importante creare occasioni di incontro e dare opportunità alle realtà che ogni giorno lavorano per costruire una società più attenta e inclusiva”. Così il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli.

“Dopo il successo dello scorso anno in cui in 15 tappe abbiamo coinvolto oltre 120 associazioni e accolto più di 6.000 persone con disabilità a bordo, continuiamo così il cammino intrapreso e che ha permesso di portare un messaggio forte di accoglienza e inclusione – sottolinea Locatelli -. Grazie alla Marina Militare con cui stiamo ragionando su un progetto per la creazione di un tour virtuale, per consentire anche alle persone che non possono salire a bordo di visitare una nave storica come il veliero Vespucci”.

“L’impegno del Ministero per promuovere la partecipazione e valorizzare i talenti delle persone con disabilità si concretizza anche attraverso progetti come Velando, che nelle sue due edizioni ha coinvolto complessivamente 2.000 persone che hanno potuto fare esperienza pratica anche di più giorni – aggiunge Locatelli -. Un percorso che testimonia l’importanza dello sport e delle esperienze condivise come strumenti di inclusione, crescita e partecipazione”.

Tra gli appuntamenti a Trieste, oltre alle visite a bordo e agli stand, tre panel “I talenti e le competenze nello sport e nei progetti promossi dal Ministero per le Disabilità” il 9 ottobre con un focus sul progetto Velando e il 10 ottobre con un focus sul progetto Tip Top Mountain. L’11 ottobre invece il convegno “Sport e disabilità”. Un’attenzione particolare è stata inoltre dedicata all’arte, alla musica e alla creatività, con la presenza nello spazio dedicato di Fondazione Bambini e Autismo per il Futuro ETS, ANFFAS e Progetto Riabilitazione ODV ETS, Progetto Noemi e il concerto della band inclusiva Calicanto.

– Foto Ipa Agency –

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