Naufragio nel Palermitano, recuperato il corpo del quinto disperso

PALERMO (ITALPRESS) - È stato recuperato dai sommozzatori dei Vigili del fuoco alle 8 di questa mattina e portato a terra il corpo senza vita del quinto disperso del superyacht Bayesian, affondato al largo di Porticello, nel Palermitano.. Le immersioni in mare, fanno sapere i Vigili del fuoco, sono iniziate alle prime ore del mattino e stanno proseguendo per la ricerca dell’ultimo disperso. Il dispositivo di soccorso in mare dei vigili del fuoco oggi è composto da 27 sommozzatori, tra cui 11 speleo e 8 abilitati DNO che utilizzano miscele in fase di decompressione che consentono una permanenza maggiore in immersione alla profondità. vbo/gsl