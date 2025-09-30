Naufragio di migranti nel Sud della Sardegna, si cercano dispersi in mare

CAGLIARI (ITALPRESS) – Ricerche in corso nel Sud Sardegna per dei presunti dispersi in mare. Nel corso della mattinata odierna, i Carabinieri della Stazione di Pula e della locale Stazione di Domus De Maria sono intervenuti in località Cala Cipolla, a seguito della segnalazione della presenza di alcuni migranti appena approdati sulla costa. I militari hanno rintracciato circa 17 persone, che si sono dichiarate di nazionalità iraniana. Tra loro era presente anche un ferito, soccorso dal personale sanitario del 118 che ha chiesto l’attivazione dell’elisoccorso per il trasferimento in struttura ospedaliera.

I migranti fermati hanno riferito della possibile presenza in mare di altri soggetti, non ancora rintracciati, a seguito di un presunto naufragio. Per questo motivo è stata interessata la Capitaneria di Porto e attivato il Nucleo Elicotteri Carabinieri di Elmas, che sta operando in coordinamento con le altre forze dell’ordine, al fine di concorrere nelle ricerche e assicurare la massima tempestività degli interventi.

