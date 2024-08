PALERMO (ITALPRESS) – Il comandante del veliero Bayesian è indagato per naufragio e omicidio plurimo colposi dalla Procura di Termini Imerese, guidata da Ambrogio Cartosio. James Cutfield, 51 anni, neozelandese, era al comando del superyacht affondato al largo di Porticello, nel Palermitano, nella notte tra domenica e lunedì scorsi. A bordo c’erano 22 persone, tra passeggeri e membri dell’equipaggio. Sette le vittime, tra cui il magnate britannico Mike Lynch e l’Ad della Morgan Stanley International, Jonathan Bloomer. Non si sa ancora se oltre al comandante siano indagati altri membri dell’equipaggio, che sono ospitati nell’hotel Domina Zagarella di Santa Flavia. L’iscrizione nel registro degli indagati è propedeutica al conferimento degli incarichi della Procura di Termini Imerese per le autopsie.

– foto Ipa, il procuratore di Termini Imerese, Ambrogio Cartosio –

(ITALPRESS).

