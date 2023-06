LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Nove membri dell’equipaggio sono stati arrestati per traffico di esseri umani dopo che una barca è affondata al largo della costa greca la scorsa settimana. Sono accusati di aver pilotato il peschereccio affondato mercoledì al largo delle coste della Grecia.

La Grecia ha affermato che nove egiziani di età compresa tra i 20 e i 40 anni sono stati arrestati con l’accusa di coinvolgimento in un’organizzazione criminale, omicidio colposo per negligenza e naufragio.

Le autorità greche hanno riferito che 78 morti e 104 sopravvissuti – principalmente dalla Siria, dall’Afghanistan, dall’Egitto e dal Pakistan – sono sbarcati dopo che la barca sovraffollata è affondata a circa 80 km dalla città greca meridionale di Pylos, pochi giorni dopo essere salpata da Tobruk in Libia diretta verso l’Italia.

Secondo varie testimonianze, si ritiene che il numero di persone a bordo fosse compreso tra 400 e 750.

Secondo quanto riferito, la barca era in difficoltà dalla mattina del 13 giugno. La guardia costiera ellenica ha annunciato un’operazione di ricerca e salvataggio su larga scala la mattina del 14 giugno, dopo che la barca si è capovolta.

Le autorità greche sono state criticate per non aver agito più rapidamente. La guardia costiera greca ha affermato che i migranti hanno detto di non aver bisogno di alcun aiuto, ma le ONG hanno insistito sul fatto di aver ricevuto una serie di richieste di aiuto.

– Foto Agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).