LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Alarm Phone ha confermato che 13 migranti hanno perso la vita mentre tentavano di fuggire dalla Tunisia per raggiungere l’Italia. Ha reso noto di essere stata informata della fuga dalla Tunisia di un barcone con circa 41 migranti, ma non ha mai stabilito un contatto diretto. Alarm Phone ha aggiunto che un sopravvissuto ha riferito che 13 persone sono morte e il resto dei sopravvissuti sono stati riportati in Tunisia.

Intanto la Tunisia ha sventato 26 tentativi di clandestini di raggiungere la costa italiana attraversando il Mar Mediterraneo. Lo ha confermato il portavoce della Guardia nazionale tunisina, Houcemeddine Jbabli. Ha detto che lunedì e martedì le guardie marittime tunisine hanno sventato questi tentativi al largo delle coste orientali e centro-orientali del paese.

Secondo il portavoce, durante queste operazioni, 656 immigrati clandestini, di cui 134 tunisini e 522 persone provenienti da paesi dell’Africa sub-sahariana, sono stati salvati da barconi che affondavano dalle guardie marittime.

La Tunisia è uno dei punti di transito per l’immigrazione clandestina in Europa. Il numero di migranti irregolari che tentano di raggiungere l’Italia attraverso la Tunisia è in aumento, nonostante le severe misure adottate dalle autorità tunisine per contrastare l’immigrazione clandestina.

credit photo agenziafotogramma.it, foto d’archivio

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]