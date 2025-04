Nato, Rutte a Tokyo “Il Giappone è uno dei partner più preziosi”

ROMA (ITALPRESS) – Primo viaggio nella regione dell’Indo-Pacifico e sosta in Giappone per il Segretario Generale della NATO, Mark Rutte. Ospitato a Tokyo dal Primo Ministro del Paese del Sol Levante, Shigeru Ishiba, mercoledì, Rutte ha fatto il punto sulla partnership di lunga data tra la NATO e il Giappone, concordando una dichiarazione congiunta che mira a rafforzare ulteriormente questa relazione.

“Il Giappone è uno dei partner più preziosi della NATO e oggi abbiamo esposto la nostra visione su come rafforzare ulteriormente la nostra cooperazione”, ha dichiarato il Segretario Generale dell’Alleanza. “La Russia continua a fare la guerra contro l’Ucraina e la sua economia è sul piede di guerra. E non ha rinunciato alle sue ambizioni di rimodellare la sicurezza europea. Nel frattempo, la Cina sta perseguendo un importante sviluppo militare e cerca di controllare tecnologie chiave, infrastrutture critiche e catene di approvvigionamento. Continua a svolgere attività destabilizzanti nell’Indo-Pacifico e vediamo anche l’utilizzo di truppe e armi nordcoreane contro l’Ucraina – in cambio del sostegno della Russia ai programmi illegali di armamento della Corea del Nord”.

Ha sottolineato che “in un mondo più pericoloso, la NATO e il Giappone sono forti, per proteggere i nostri valori, la nostra libertà e la pace”. Il Segretario Generale Rutte ha salutato il piano del Giappone di investire il 2% del PIL nella difesa entro il 2027 e i continui investimenti del Paese, che a suo avviso “renderanno ancora più forti le forze già capaci del Giappone”.

Inoltre, ha sottolineato il valore del sostegno multiforme del Giappone all’Ucraina, anche attraverso l’imposizione di sanzioni contro la Russia, la firma di un accordo di sicurezza tra il Giappone e l’Ucraina e i contributi sostanziali al Fondo fiduciario del pacchetto di assistenza globale della NATO per l’Ucraina.

Il Segretario Generale della NATO ha inoltre sottolineato l’importanza di rafforzare la collaborazione della NATO con il Giappone in settori chiave quali la produzione industriale della difesa, la difesa informatica e la sicurezza marittima.

Durante la sua visita di due giorni, il Segretario generale ha incontrato anche il Ministro della Difesa giapponese, generale Nakatani, il Ministro dell’Economia, del Commercio e degli Investimenti, Yogi Muto, e i membri del Consiglio per la sicurezza globale. Prima di lasciare il Giappone, Rutte ha visitato la base navale di Yokosuka, dove è stato ospitato dalle Forze di autodifesa marittima a bordo di una fregata della classe Mogami. Ha inoltre visitato lo stabilimento di Kamakura della Mitsubishi Electric e ha partecipato a una tavola rotonda con le start-up giapponesi a doppio uso.

-Foto IPA Agency-

