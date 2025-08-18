Nato, Rutte “Se Trump partecipa alle garanzie di sicurezza svolta per la pace in Ucraina”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Ringrazio Trump per aver rotto il ghiaccio con Putin instaurando un dialogo: se giocheremo bene le nostre carte arriveremo alla fine di questa guerra. Cerchiamo di dare il massimo, sono certo che da oggi in poi arriveremo a un risultato importante. Ringrazio i colleghi europei per il lavoro cruciale che stanno facendo: se Trump parteciperà alle garanzie di sicurezza sarà una grandissima svolta, che farà la differenza”. Così il segretario generale della Nato, Mark Rutte, nel corso dell’incontro con il presidente americano Donald Trump, il presidente ucraino Volodimir Zelensky, e i leader europei alla Casa Bianca.

– foto IPA Agency –

