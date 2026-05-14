ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Giorgia Meloni e del ministro degli Esteri Antonio Tajani, ha deliberato la prosecuzione delle missioni internazionali e delle iniziative di cooperazione allo sviluppo e l’avvio di nuove missioni internazionali per il 2026.

La deliberazione è stata approvata previa comunicazione al presidente della Repubblica, ai sensi della legge 21 luglio 2016, n. 145, recante: “Disposizioni concernenti la partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali”. In applicazione della procedura prevista dalla legge 31 ottobre 2024, n. 168, la deliberazione sarà inviata al Parlamento e saranno successivamente adottati dal ministro dell’Economia e delle finanze i decreti relativi alla ripartizione delle risorse del fondo per finanziare sia le nuove missioni che quelle prorogate.

La delibera è accompagnata da una relazione analitica che ha il fine di riferire alle Camere sull’andamento delle missioni internazionali delle Forze armate e delle Forze di polizia, nonché sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, per il periodo 1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2025; indicare le missioni internazionali che il Governo intende proseguire nel periodo 1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2026, nonché gli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione da porre in essere nel medesimo periodo.

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