Nato, Rutte “Non ci sono alternative all’Alleanza Transatlantica”

ROMA (ITALPRESS) – Il Segretario Generale della NATO Mark Rutte da Varsavia, in Polonia, dove ha incontrato il presidente Andrzej Duda, giunto alla fine del suo mandato, il primo ministro Donald Tusk, il capo del ministero della Difesa Wladyslaw Kosiniak-Kamysz e il ministro degli Affari esteri Radoslaw Sikorski, ha sottolineato la forza del legame transatlantico e ha delineato il percorso dell’Alleanza verso il prossimo vertice dell’Aia. “Quando si tratta di mantenere l’Europa e il Nord America al sicuro, non c’è alternativa all’Unità Transatlantica”, ha detto, sottolineando che non è possibile immaginare la difesa dell’Europa senza NATO. Ed ha confermato le piene garanzie di sicurezza per la Polonia, ha sostenuto lo Scudo orientale e il pattugliamento congiunto del Mar Baltico e ha indicato la Russia come la principale minaccia per l’intera Alleanza. “Un attacco a Paese Nato causerà reazione devastante. Se qualcuno dovesse commettere l’errore di pensare di poter attaccare la Polonia o un qualsiasi altro alleato senza conseguenze, si troverà di fronte alla piena forza di questa potente alleanza – ha detto Rutte -. La nostra reazione sarebbe devastante. Questo messaggio deve essere chiaro. La Russia rappresenta la minaccia più significativa per l’Alleanza: sta entrando in un’economia di guerra, con effetti diretti sulla sua capacità e velocità di rafforzare le proprie forze armate”.

Il Segretario Generale Rutte ha elogiato la Polonia per la sua leadership all’interno dell’Alleanza, compreso il forte sostegno all’Ucraina e la spesa record per la difesa per rafforzare i confine con Russia e Bielorussia, che quest’anno raggiungerà il 4,7% del PIL. “Accolgo con favore l’iniziativa Scudo orientale e gli importanti investimenti nella sicurezza polacca, europea e transatlantica. Gli investimenti della Polonia nella difesa sono un esempio per tutti gli alleati. Non solo siete in cima alle classifiche della NATO, ma avete intenzione di spendere ancora di più”, ha detto Rutte ringraziando i vertici di Varsavia per la partecipazione della Polonia all’operazione Sentinella del Baltico, la quale è stata messa in piedi, in tempi record, dagli alleati per monitorare e rispondere agli attacchi ibridi (taglio cavi sottomarini) nel Mar Baltico.

“Una forte Alleanza transatlantica – ha ribadito – rimane il fondamento della sicurezza europea” Rutte ha quindi affermato di avere fiducia nel continuo impegno degli Stati Uniti nei confronti della NATO e dell’articolo 5. “Gli alleati europei più forti sono una risorsa strategica unica per gli Stati Uniti che possono così promuovere la pace attraverso la forza sulla scena globale. Ascoltate il Presidente Trump, che ha ripetutamente dichiarato il suo impegno per una NATO forte. Ascoltate il forte sostegno bipartisan del Congresso degli Stati Uniti. E ascoltate il popolo americano tre quarti del quale sostiene la NATO secondo un recente sondaggio Gallup”.

Il Segretario Generale ha affermato che l’impegno degli Stati Uniti nei confronti della NATO è comunque accompagnato da una chiara aspettativa: “Gli alleati europei e il Canada dovranno assumersi maggiori responsabilità per la nostra sicurezza comune”. Guardando al Vertice NATO dell’Aia, il Segretario Generale ha affermato che l’Alleanza “inizierà un nuovo capitolo per la nostra Alleanza transatlantica. In cui costruiremo una NATO più forte, più equa e più letale, per affrontare un mondo più pericoloso”.

