Nato, Rutte il 24 giugno a Washington per un incontro con Trump

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – La NATO si prepara a una nuova fase di consultazioni politiche ad alto livello con la missione che porterà il segretario generale Mark Rutte negli Stati Uniti dal 23 al 25 giugno. La visita a Washington, annunciata ufficialmente dall’Alleanza atlantica, rappresenta uno dei principali appuntamenti diplomatici della settimana e sarà scandita da una serie di incontri istituzionali con le autorità statunitensi, a conferma della centralità del rapporto transatlantico nel quadro della sicurezza euro-atlantica.

Il momento più significativo della missione è previsto per mercoledì 24 giugno, quando il segretario generale dell’Alleanza sarà ricevuto alla Casa Bianca dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. In occasione della visita, Rutte avrà inoltre colloqui con altri esponenti di vertice dell’Amministrazione americana. Nel corso della permanenza nella capitale federale, il capo della NATO parteciperà anche in collegamento virtuale alla riunione del formato E5 direttamente da Washington.

La missione proseguirà il giorno successivo con una serie di incontri al Congresso degli Stati Uniti, dove il segretario generale avrà colloqui con membri delle due Camere, prima di prendere parte a una discussione pubblica organizzata dall’Atlantic Council.

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