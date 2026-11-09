Nato, Rutte a Oslo l’11 novembre per partecipare all’Atlantic Future Form

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Il segretario generale della Nato, Mark Rutte, sarà a Oslo mercoledì 11 novembre per partecipare all’Atlantic Future Forum, ospitato a bordo della portaerei britannica HMS Prince of Wales.

Secondo l’annuncio dell’Alleanza, Rutte visiterà l’unità insieme al ministro della Difesa britannico Wes Streeting e al ministro degli Esteri norvegese Espen Barth Eide. Il programma prevede un suo intervento alle 18:10 e dichiarazioni alla stampa con Streeting alle 18:50, ora dell’Europa centrale.

Il Forum, in calendario l’11 e il 12 novembre, riunisce politici, militari, industriali e ricercatori per discutere la sicurezza euro-atlantica e le nuove tecnologie per la difesa. La Royal Navy ha confermato l’arrivo della portaerei a Oslo al termine della seconda fase dell’operazione Firecrest, dedicata alla prontezza del gruppo aeronavale nelle acque artiche e subartiche.

Durante il dispiegamento, la nave ha partecipato anche all’esercitazione Nato Neptune Strike 26-4, con velivoli F-35B e unità navali alleate. Il comando norvegese ha sottolineato il valore delle attività congiunte per la difesa del fianco settentrionale. Il viceammiraglio Rune Andersen ha dichiarato che le operazioni delle portaerei lungo la costa norvegese sono importanti per una difesa credibile del Paese e della Nato.

A Oslo la Prince of Wales ospiterà anche l’International Sea Power Conference.

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