Crosetto “Minaccia hacker grave, serve coesione e strategia cyber”

MILANO (ITALPRESS) – Gli attacchi hacker e le minacce cibernetiche rappresentano una sfida di transizione e un cambiamento epocale per fronteggiare i quali tutte le istituzioni devono definire una strategia d’azione unitaria. È il monito lanciato dal Ministro della Difesa, Guido Crosetto, in un’intervista al Corriere della Sera, nella quale invita Governo, Parlamento, magistratura, burocrazia, sindacati, imprese e università a superare le contrapposizioni e fare fronte comune per tutelare i diritti, la produzione e la sicurezza del Paese.

Illustrando la gravità della guerra ibrida, il titolare della Difesa rileva come singoli attori a migliaia di chilometri di distanza possano compromettere infrastrutture critiche, come i sistemi elettrici degli ospedali o i frigoriferi per la conservazione del sangue, mentre determinati Stati dispongono di strumenti ancora più sofisticati. Crosetto ha inoltre richiamato l’attenzione sulla “guerra cognitiva” e sui furti di dati sanitari destinati a essere decriptati in futuro tramite computer quantistici.

Secondo il ministro, attori statali quali Russia, Cina e Iran conducono operazioni cibernetiche volte a indebolire le democrazie e l’Europa, sfruttando le piattaforme digitali per diffondere insoddisfazione e minare i valori democratici. Per rispondere all’offensiva informatica, la Difesa ha richiesto la costituzione di una vera e propria “arma cyber” e ribadito la necessità di intercettare e bloccare le minacce prima che colpiscano.

Al contempo, Crosetto sollecita una maggiore responsabilità per le grandi piattaforme tecnologiche come Meta e TikTok, chiedendo l’introduzione di filtri a protezione dei giovani contro profilazioni e messaggi subliminali. Nel citare gli attacchi informatici indirizzati al ministro Tajani da parte di hacker filorussi per le sue posizioni sull’Ucraina, il titolare della Difesa ha infine rimarcato l’esigenza di non rimanere inermi di fronte a un’ingerenza quotidiana destinata a proseguire anche in vista delle prossime scadenze elettorali.

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