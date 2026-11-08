Attacchi hacker, Perego “Le nuove minacce richiedono delle capacità di difesa adeguate”

ROMA (ITALPRESS) – “Gli episodi di guerra ibrida degli ultimi giorni, dimostrano ancora una volta quanto sia necessario continuare a rafforzare le capacità di difesa della nostra Nazione, chiamata oggi a confrontarsi con scenari di sicurezza profondamente diversi rispetto al passato oltre che con minacce sempre più complesse e trasversali. Continuare a considerare gli investimenti nella Difesa esclusivamente attraverso la lente di armi e munizionamento significa non comprendere la natura delle minacce che abbiamo di fronte. Investire in Difesa, oggi, significa contrastare la disinformazione, proteggere le infrastrutture strategiche per il trasporto dell’energia, il nostro sistema produttivo, le reti di comunicazione, i trasporti, gli ospedali e tutto ciò che garantisce il funzionamento della nostra società e la quotidianità dei cittadini”. Così il sottosegretario alla Difesa, Matteo Perego.

“Un attacco cyber a un ospedale o a un’infrastruttura energetica può produrre conseguenze gravissime, incidendo direttamente sulla sicurezza e sulla vita delle persone. È proprio in questa direzione che si muove il disegno di legge sul rafforzamento e l’adeguamento della capacità di difesa nazionale, presentato lo scorso mese in Commissione Esteri e Difesa del Senato”, aggiunge.

“Il provvedimento punta a rendere lo strumento militare più moderno, integrato, tecnologicamente avanzato e capace di rispondere con rapidità all’evoluzione delle minacce. Tra gli interventi previsti figurano il rafforzamento del contrasto alla minaccia ibrida anche con l’istituzione del ‘Centro interforze di addestramento per il combattimento e per il contrasto alla minaccia ibrida’, il potenziamento del dominio cyber, anche attraverso la definizione dello spazio cibernetico di interesse nazionale per la difesa e la sicurezza militare dello Stato, e l’introduzione della figura dello specialista cyber militare. Difesa e sicurezza – spiega – sono una condizione essenziale per la libertà dei cittadini, la stabilità delle istituzioni e la crescita economica della Nazione. Senza questi presupposti non può esistere nient’altro. È da questa consapevolezza che dobbiamo continuare a lavorare, superando vecchie contrapposizioni ideologiche e riconoscendo che rafforzare le capacità di difesa significa proteggere i nostri interessi nazionali, il nostro sistema produttivo, i cittadini e il futuro dell’Italia”, conclude Perego.

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