Accordo tra Enel e Leonardo su energia, tecnologia e sicurezza

ROMA (ITALPRESS) – Enel e Leonardo rafforzano una partnership strategica con la sottoscrizione di un protocollo d’intesa. Il memorandum of understanding individua ambiti di cooperazione tecnologica e industriale delle due società italiane. L’integrazione delle competenze di queste due realtà industriali nei rispettivi business di riferimento consentirà di esplorare nuove opportunità per lo sviluppo di soluzioni avanzate in grado di rispondere alle crescenti esigenze di flessibilità e resilienza energetica, sicurezza, efficienza e innovazione delle imprese del territorio.

Una collaborazione strategica che nasce dalla volontà di valorizzare il patrimonio di conoscenze, tecnologie e capacità industriali di due eccellenze italiane, contribuendo alla modernizzazione del tessuto produttivo e rafforzandone la competitività, la resilienza e la sostenibilità.

Il memorandum rafforza l’impegno di Enel e Leonardo a favore del sistema industriale italiano per migliorare la sicurezza, l’innovazione e la sostenibilità, attraverso un modello di collaborazione tra grandi realtà nazionali volto a creare valore per le imprese, accrescere la competitività del Paese, supportandone le sfide tecnologiche e contribuendo allo sviluppo di un ecosistema industriale italiano sempre più all’avanguardia orientato verso soluzioni commerciali che coniugano la fornitura di energia e i servizi di sicurezza informatica.

Il protocollo d’intesa prevede, inoltre, la possibilità di collaborare nell’ambito di programmi strategici di rilevanza nazionale, favorendo l’impiego di tecnologie innovative a supporto della sicurezza e della trasformazione digitale ed energetica del Paese. Ulteriori aree di interesse riguardano l’utilizzo delle tecnologie satellitari per attività di analisi e monitoraggio, lo sviluppo di soluzioni di energy management, la promozione della sostenibilità industriale e della mobilità sostenibile, nonché iniziative dedicate all’autoproduzione energetica.

Si tratta, infatti, di ambiti nei quali le capacità tecnologiche di Leonardo e l’esperienza di Enel nella gestione dell’energia potranno contribuire a individuare nuove opportunità di sviluppo per il mercato delle imprese. Il protocollo potrà essere oggetto di successivi accordi vincolanti che le parti definiranno nel rispetto della normativa applicabile, ivi inclusa quella in materia di operazioni tra parti correlate.

-Foto ufficio stampa Enel-

(ITALPRESS).