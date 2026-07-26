SDA, 798 milioni a Sierra Space per 18 satelliti di allerta missilistica

ROMA (ITALPRESS/ECONOMIADELLOSPAZIO) – La Space Development Agency (SDA) accelera il rafforzamento della propria architettura spaziale per la difesa missilistica con una nuova commessa da 798 milioni di dollari assegnata a Sierra Space. Il contratto per 18 satelliti del programma Accelerated Missile Defense Tranche 3 (AMDT3) consolida il ruolo dell’azienda come prime contractor nel mercato della sicurezza nazionale statunitense e conferma la crescente domanda di costellazioni dedicate all’allerta e al tracciamento missilistico.

L’accordo, assegnato attraverso un Other Transactional Agreement (OTA) a prezzo fisso, prevede la progettazione, la produzione e la fornitura dei satelliti destinati al Tracking Layer di AMDT3. Per Sierra Space rappresenta un ulteriore passo nella strategia di espansione nel comparto della sicurezza nazionale, mentre per la Space Development Agency costituisce un tassello nell’evoluzione della propria architettura orbitale dedicata al rilevamento e al tracciamento delle minacce missilistiche. I 18 satelliti saranno impiegati nel Tracking Layer del programma AMDT3, componente dell’architettura sviluppata dalla Space Development Agency per migliorare le capacità di allerta precoce, tracciamento e difesa contro le minacce missilistiche.

Secondo quanto comunicato dall’azienda, il finanziamento sostiene anche il programma Golden Dome per le capacità spaziali degli Stati Uniti. L’aggiudicazione si inserisce nella strategia della Space Development Agency di sviluppare una costellazione dedicata al rilevamento e al tracciamento delle minacce missilistiche attraverso satelliti distribuiti. Per Sierra Space, il contratto rafforza il posizionamento come contraente principale e integratore di missioni in uno dei segmenti in più rapida crescita dell’industria spaziale legata alla difesa.

“Questo contratto dimostra le capacità di Sierra Space come attore di primo piano nella sicurezza nazionale americana”, ha dichiarato Dan Jablonsky, CEO di Sierra Space. “Siamo onorati di collaborare con SDA come contraente principale per la realizzazione delle missioni spaziali del Paese. Combinando sistemi di progettazione e produzione all’avanguardia con una solida esperienza industriale e competenze nell’integrazione di sistemi, siamo in grado di agire più rapidamente, gestire meglio i rischi e fornire soluzioni più economiche. AMDT3 è la prova che il nostro approccio funziona e che siamo solo all’inizio”.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).