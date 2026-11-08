Natale in Liguria, quasi 4 milioni di progetti per 160 comuni con l’obiettivo di valorizzare l’attrattività turistica

GENOVA (ITALPRESS) – Circa 3,8 milioni di euro di progetti per illuminare il Natale in Liguria, con 160 Comuni coinvolti nelle quattro province e un contributo regionale complessivo di 460mila euro. Sono i numeri di “Natale in Liguria 2026”, il bando promosso da Regione Liguria per sostenere le iniziative dedicate alle festività e valorizzare l’attrattività turistica del territorio anche durante il periodo invernale. Dalle luminarie ai presepi, dai mercatini agli spettacoli, passando per tradizioni popolari, artigianato ed enogastronomia, il Natale si prepara ad animare borghi e città di tutta la regione, dal mare all’entroterra.

L’investimento regionale coinvolge tutte le quattro province, con 48 Comuni beneficiari nel Genovese, 46 nel Savonese, 48 nell’Imperiese e 18 nello Spezzino. Nel dettaglio, le risorse ammontano a 146.711 euro per Genova, 132.004 euro per Savona, 117.754 euro per Imperia e 63.531 euro per La Spezia.

“Il Natale rappresenta un’occasione straordinaria per raccontare la Liguria attraverso i suoi borghi, le sue tradizioni e le sue comunità – dichiara l’assessore regionale al Turismo e al Marketing territoriale Luca Lombardi -. Con questo investimento sosteniamo 160 Comuni delle quattro province, perché crediamo che ogni territorio, dalle città costiere ai piccoli centri dell’entroterra, abbia qualcosa di unico da raccontare. Abbiamo voluto una misura capace di raggiungere tutti i Comuni ammessi, valorizzando le loro identità e contribuendo a rendere la nostra regione ancora più attrattiva durante le festività”.

Le iniziative finanziate spaziano dalle luminarie artistiche che illumineranno vie, piazze, centri storici e borghi agli alberi di Natale, dalle installazioni scenografiche ai presepi tradizionali e viventi, fino a mercatini, concerti, spettacoli teatrali e musicali, animazioni e laboratori per bambini e famiglie, appuntamenti dedicati alle produzioni tipiche, all’artigianato e alle tradizioni popolari, oltre a iniziative sportive e attività all’aperto.

Nel dettaglio, 135 progetti prevedono luminarie e allestimenti luminosi, 72 concerti e spettacoli, 64 iniziative dedicate ai presepi e alle tradizioni locali, 51 attività per bambini e famiglie, 50 alberi e addobbi natalizi, 40 mercatini e iniziative legate ai prodotti tipici e 11 attività sportive e all’aperto. Un calendario diffuso che coinvolge centri urbani e borghi dell’entroterra, valorizzando il patrimonio culturale, le tradizioni e le attività economiche dei territori.

“Il nostro obiettivo è promuovere una Liguria da vivere 365 giorni all’anno – prosegue Lombardi -. Le festività natalizie rappresentano un’opportunità per sostenere il commercio di prossimità, l’artigianato e le produzioni tipiche, ma anche per valorizzare il lavoro delle Pro Loco e delle associazioni locali. Vogliamo che ogni Comune sia protagonista di un unico grande racconto regionale, capace di unire mare ed entroterra e offrire ai visitatori esperienze autentiche anche durante l’inverno”.

Le iniziative si svolgeranno durante le festività natalizie, con la possibilità di proseguire nel mese di gennaio per gli eventi articolati su più giornate. L’elenco completo dei 160 Comuni beneficiari, con le relative iniziative e i contributi assegnati, sarà reso disponibile attraverso i canali istituzionali di Regione Liguria.

-Foto IPA Agency-

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