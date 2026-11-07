ROMA (ITALPRESS) – L’Italia si conferma tra le destinazioni più desiderate dagli europei anche in autunno: a sceglierla è il 28% dei cittadini, la stessa quota della Spagna, davanti a Grecia (20%), Francia (17%) e Portogallo (16%). A spingere i turisti europei verso l’Italia sono soprattutto i prezzi e le offerte più convenienti rispetto alla stagione estiva, indicati dal 31% degli intervistati. Seguono il clima piacevole e mite (29%) e il minore affollamento delle località turistiche (24%). E’ quanto emerge dai dati dell’Osservatorio Confturismo Confcom-Swg.

Per il 21% conta il rapporto qualità-prezzo più favorevole rispetto ad altre destinazioni europee, mentre un altro 21% apprezza la possibilità di visitare città d’arte, musei e luoghi culturali con maggiore tranquillità. Il 16% considera importante la maggiore facilità nel trovare strutture e soluzioni di soggiorno adatte alle proprie esigenze. L’autunno diventa così un’occasione per scoprire un’Italia diversa da quella estiva: il 16% è attratto dai paesaggi e dai colori della stagione.

Il 14% da un’atmosfera più autentica e rilassata e un altro 14% dalla possibilità di trascorrere ancora qualche giorno al mare grazie al clima mite. Quest’ultimo aspetto assume particolare rilevanza per i turisti tedeschi, tra i quali la quota sale al 21%.

Tra i principali mercati europei, l’Italia è la prima destinazione indicata dai turisti spagnoli, con il 35% delle preferenze. In Polonia si colloca al secondo posto, con il 34%, dietro alla Spagna (37%). In Germania è terza, con il 20%, dopo la Germania (39%) e la Spagna (24%). In Francia è seconda, con il 24%, dietro alla stessa Francia (31%).

I francesi sono particolarmente attratti dai prezzi più convenienti (35%) e dalla possibilità di visitare le località turistiche con meno affollamento (29%). Per gli spagnoli, invece, le città d’arte rappresentano un elemento di forte richiamo: il 29% indica la possibilità di visitare musei e luoghi culturali con maggiore tranquillità. I polacchi mostrano una particolare attenzione al clima mite (33%) e alla minore affluenza turistica (30%)

I tedeschi, infine, sono maggiormente orientati verso le località balneari: il 21% indica la possibilità di trascorrere qualche giorno al mare tra i fattori che potrebbero convincerli a scegliere l’Italia.

“L’autunno può rappresentare una grande opportunità per il turismo italiano”, commenta Manfred Pinzger, presidente di Confturismo-Confcom. “I dati ci dicono che gli europei cercano sempre più esperienze di qualità, prezzi accessibili e destinazioni meno affollate. L’Italia ha tutte le caratteristiche per rispondere a questa domanda, grazie alla straordinaria varietà della sua offerta: dalle città d’arte ai borghi, dai paesaggi alle tradizioni enogastronomiche. E’ necessario – conclude Pinzger – valorizzare questo patrimonio anche al di fuori dei mesi estivi, favorendo una maggiore distribuzione dei flussi turistici durante l’anno e creando nuove opportunità di sviluppo per i territori e le imprese del settore”.

-Foto IPA Agency-

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