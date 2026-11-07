Genova, traffico di stupefacenti e detenzione abusiva di armi: un arresto

GENOVA (ITALPRESS) – I finanzieri del Comando Provinciale di Genova hanno arrestato, in flagranza di reato, un cittadino italiano residente nel levante ligure per spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illecita di armi. I finanzieri sono stati allertati da un sospetto via vai di persone e dalla loro permanenza, per un breve arco temporale, nel luogo ove risiedeva il presunto spacciatore.

Sono stati così accertati diversi episodi di cessione di varie sostanze stupefacenti nei confronti di altrettanti consumatori residenti nel Tigullio. Nel corso di una perquisizione sono stati sequestrati oltre 2,7 kg di sostanze stupefacenti tra cocaina, marijuana e hashish, denaro contante per oltre 9 mila euro, nonché strumenti necessari al confezionamento della sostanza per la vendita, come bilancini di precisione.

Inoltre nel corso delle perquisizioni sono state rinvenute tre armi da fuoco (di cui due revolver) risultate rubate, una pistola scacciacani priva dei segni di riconoscimento, tre machete con lame lunghe fino a 28 centimetri, nonché 166 cartucce, anche da guerra.

La vendita delle sostanze sequestrate avrebbe portato un guadagno illecito di oltre 36mila euro. Visti gli elementi raccolti e la pericolosità dell’individuo, il magistrato di turno presso la Procura ne ha disposto il trasferimento presso il carcere di Marassi.

-Foto ufficio stampa Guardia di Finanza-

(ITALPRESS).