Mitra rubato in carcere a Catania e spaccio di droga, due arresti

CATANIA (ITALPRESS) – Nuova svolta nell'inchiesta sulla sparizione di una pistola mitragliatrice M12 dal carcere di Catania Bicocca, avvenuta nel luglio 2024. Gli agenti della Polizia di Stato di Catania hanno arrestato due persone — una donna e il suo fornitore di droga — per spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. Il provvedimento in carcere, disposto dal Gip al termine degli interrogatori preventivi, si aggiunge ai quattro arresti già eseguiti a metà luglio tra Catania e Roma. Le indagini della Squadra Mobile e della Polizia Penitenziaria avevano svelato una rete di spaccio gestita dalla donna insieme ai figli, uno dei quali era stato trovato in possesso del mitra rubato. L'analisi dei profili social della famiglia aveva mostrato foto con l'arma in pugno. Tra i principali indagati dell'operazione figura anche un'agente penitenziaria. Gli ultimi due arrestati sono stati condotti nel carcere di Piazza Lanza. gtr/pc