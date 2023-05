ANZIO (ROMA) (ITALPRESS) – I poliziotti del locale commissariato, durante un servizio di prevenzione e contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, nel percorrere Corso Italia ad Anzio, hanno notato una Mercedes uscire dalla via a forte velocità. Insospettiti, hanno deciso di pedinarla fino a via Caligola, nei pressi di un ristorante, dove l’auto si è fermata. A quel punto l’uomo alla guida è stato controllato dagli agenti. Il 28enne al volante si è mostrato insofferente e intimidito dal controllo. L’immediata perquisizione personale e veicolare ha dato esito negativo mentre la successiva perquisizione domiciliare ha permesso di recuperare, nascosti sotto il letto matrimoniale, quasi 2 chili di hashish e una pistola calibro 38 con relativi colpi. La pistola è risultata rubata nel 2018. Il legittimo proprietario della pistola è stato denunciato poichè gli investigatori hanno riscontrato che non aveva mai denunciato il furto.

Il 28enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è stato convalidato e per lui è stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere.

foto ufficio stampa Polizia di Stato

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com