BARI (ITALPRESS) – Diffondere il brand “Smart Puglia” e tutte le iniziative di supporto e rafforzamento che la Regione Puglia ha messo in campo per favorire lo sviluppo innovativo delle Pmi e delle pubbliche amministrazioni locali. E’ questo l’obiettivo della neonata collaborazione tra l’amministrazione regionale pugliese e il gruppo editoriale Citynews, che si traduce anche nel progetto “Puglia Digital House”, un canale online su Today.it dallo scorso 23 giugno, che sarà presentato il prossimo 12 luglio nella sala Fedora del teatro Umberto Giordano di Foggia.

“Parlare di digitale e farlo a Foggia – ha spiegato questa mattina a Bari l’assessore regionale allo Sviluppo economico Alessandro Delli Noci nel corso della conferenza stampa di presentazione del progetto – significa creare le condizioni perchè il digitale riesca a permeare in tutto il tessuto del nostro territorio; far sì che si investa sulle competenze in ogni luogo, perchè l’innovazione e la tecnologia consentono di poter realizzare un’idea innovativa in qualsiasi punto della regione.

Quest’area, in questo momento, anche grazie alla presenza dell’Its e dell’Università di Foggia sta crescendo moltissimo. Vogliamo provare a confrontarci anche sulle sfide del futuro, come quelle dell’intelligenza artificiale, con big player internazionali per capire anche quale traiettoria prendere e come coinvolgere le pmi del nostro territorio”, ha concluso.

