ROMA (ITALPRESS) – L’Italscherma brilla a Hong Kong. Gli azzurri del fioretto, guidati dal ct Stefano Cerioni ottengono quattro medaglie nelle due gare individuali della tappa di Coppa del Mondo in scena sulle pedane asiatiche. Guillaume Bianchi trionfa nella prova maschile, accompagnato sul podio da Tommaso Marini, che chiude al terzo posto. Nella competizione femminile invece è d’argento Elena Tangherlini e di bronzo la portabandiera azzurra a Parigi2024 Arianna Errigo.

Bianchi, laziale, delle Fiamme Gialle, conquista il suo primo successo in Coppa del mondo al tramonto di una prestazione praticamente perfetta che l’ha visto vincitore anche nel derby di semifinale sul campione mondiale Tommaso Marini, l’anconetano delle Fiamme Oro che vola in doppia cifra nel suo palmares con la decima medaglia in carriera nel circuito iridato. Tra gli uomini da registrare anche i piazzamenti tra i “top 8” di Filippo Macchi e Davide Filippi, che hanno chiuso rispettivamente al quinto e al sesto posto.

Grande Italia pure tra le donne: secondo argento di stagione in Coppa per Elena Tangherlini, marchigiana dell’Esercito, che sfiora un’altra impresa, proprio come lo scorso gennaio a Parigi, dopo una grande prova. A ruota è sempre positiva Arianna Errigo: la carabiniera lombarda con il bronzo di Hong Kong tocca quota 58 medaglie nel circuito iridato. Ai piedi del podio, nella competizione femminile, Francesca Palumbo che si è classificata sesta.

Sugli scudi Bianchi. Il finanziere in avvio di giornata ha rifilato un doppio 15-7 prima al polacco Jakubowski e poi al coreano Kim. Negli ottavi il successo per 15-1 sul francese Lefort, che ha preceduto l’approdo sul podio grazie alla vittoria sul coreano Lee con il risultato di 15-13. In semifinale, nella sfida tutta italiana con il compagno Marini, Bianchi si è imposto 15-3 volando così all’ultimo atto, dove ha messo il punto esclamativo sulla sua gara battendo 15-10 il giapponese Shikine.

A ruota l’argento e il bronzo nel fioretto femminile. Dopo i primi assalti, in semifinale Tangherlini ha continuato il suo percorso d vittorie contro gli Usa, battendo 15-7 Dubrovich e staccando il pass per la finale, sfuggito invece a Errigo, fermata sul 15-13 dall’altra americana Weintraub, che è riuscita a rimontare nelle ultime battute del match. Quest’ultima ha poi vinto nella finale per l’oro contro la Tangherlini per 15-11.

Domani l’Italia tornerà in pedana nelle due prove a squadre, che concluderanno la tappa di fioretto di Hong Kong. Nella gara femminile il ct Stefano Cerioni schiererà Arianna Errigo, Martina Batini, Martina Favaretto e Alice Volpi. Nella competizione maschile il quartetto azzurro sarà composto da Guillaume Bianchi, Alessio Foconi, Filippo Macchi e Tommaso Marini.

– foto Ufficio Stampa Federscherma –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]