Nasce la partnership tra Acqua Lete e Viva el Futbol

ROMA (ITALPRESS) – Urban Vision Group ha annunciato una nuova partnership di rilievo per Viva el Futbol, il podcast che vede protagonisti Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola. Nella squadra entra Acqua Lete, acqua ufficiale del programma per l’intera stagione calcistica di Serie A 2025/2026. Acqua Lete, partner della Nazionale di Calcio, Scherma e Fijlkam, main sponsor di Atalanta e dell’Associazione Italiana Arbitri, “conferma così il legame con il mondo del calcio, affiancando uno dei format sportivi più seguiti e discussi del panorama digitale”.

“Siamo felici di accogliere anche Acqua Lete tra i partner di Viva el Futbol. È un brand che condivide con noi passione e radicamento nello sport e che ci aiuterà a raccontare il calcio con linguaggi innovativi e modalità coinvolgenti per le community e i brand”, ha dichiarato Gianluca De Marchi, ceo di Urban Vision Group.

– Foto ufficio stampa Acqua Lete –

(ITALPRESS).