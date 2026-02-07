Nasce ITabloid, il nuovo periodico digitale pensato per un’informazione profonda e autorevole

ROMA (ITALPRESS) – Debutta online ITabloid, il periodico digitale dell’Associazione Giornaliste Italiane pensato per chi cerca un’informazione profonda, autorevole e lontana dalla logica delle notizie lampo. Uno spazio che privilegia analisi, contesto e storie raccontate con cura e consultabile all’indirizzo Internet www.Itabloid.it.

“Con ITabloid vogliamo valorizzare la competenza e l’esperienza delle nostre associate”, afferma Paola Ferazzoli, presidente dell’Associazione Giornaliste Italiane. “È un progetto che mette al centro professionalità e creatività, offrendo un racconto della realtà attento alle conseguenze sociali e alle sfumature dei fenomeni”.

“ITabloid è solo l’inizio”, aggiunge Mikaela Zanzi, direttore responsabile di ITabloid. “Il nostro obiettivo è far crescere la testata, sperimentando nuovi formati digitali come podcast, approfondimenti multimediali e contenuti innovativi, capaci di coinvolgere e far riflettere”.

“Non siamo un semplice contenitore di notizie”, sottolinea Elisabetta Mancini, direttrice editoriale di ITabloid. “Vogliamo creare uno spazio dinamico, dove attualità, economia, cultura, politica, lavoro e ambiente vengano raccontati con rigore, attenzione e responsabilità. Ogni articolo è pensato per stimolare dibattito e curiosità”.

ITabloid è un progetto indipendente, aperto a contributi diversi, pronto a costruire una comunità di lettrici e lettori consapevoli e curiosi.

“In bocca al lupo a Giornaliste Italiane per “Itabloid”: la nascita di una testata libera è una garanzia per avere un’informazione vera e professionale”. Lo scrive su X la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

