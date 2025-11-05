Nasce il Blue Economy Monitor di Intesa Sanpaolo e SDA Bocconi

MILANO (ITALPRESS) - Analizzare i diversi aspetti dell'economia del mare e monitorarne le dinamiche di sviluppo, per diffondere una maggiore conoscenza delle opportunità legate a un settore in forte crescita a livello mondiale che può vedere l'Italia protagonista. E' l'obiettivo del Blue Economy Monitor di Intesa Sanpaolo e SDA Bocconi School of Management, presentato a Milano, con al centro ricerche sul capitale naturale blu e la mobilità sostenibile. Secondo l’Osservatorio promosso dal Gruppo guidato da Carlo Messina l'evoluzione verso la mobilità sostenibile nel settore marittimo-portuale si realizza attraverso tecnologie innovative, strategie organizzative e politiche locali, fondamentali per affrontare le sfide poste dal cambiamento climatico. f28/fsc/azn