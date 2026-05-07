Narcotraffico legato alla Camorra, 26 arresti a Napoli

NAPOLI (ITALPRESS) – Maxi operazione dei Carabinieri nel napoletano contro il narcotraffico legato ai clan della camorra. Su delega della Procura Distrettuale di Napoli, i militari del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 26 persone, accusate a vario titolo di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e spaccio, con l’aggravante del metodo mafioso.

Delle 26 persone coinvolte, 18 sono finite in carcere mentre 8 sono state poste agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. L’indagine ha fatto luce su due gruppi criminali che gestivano il business di cocaina, marijuana e hashish nei comuni di Sant’Antimo, Sant’Arpino e zone limitrofe.

Secondo gli inquirenti, queste organizzazioni rifornivano numerose piazze di spaccio della zona, agendo sotto l’influenza e per agevolare i clan Verde e Ranucci, consorterie egemoni nel territorio. L’attività illecita generava ingenti guadagni, destinati a finanziare le casse della criminalità organizzata. L’operazione odierna rappresenta un duro colpo alla logistica dello spaccio nell’area nord di Napoli.

– Foto: ufficio stampa Carabinieri –

(ITALPRESS).