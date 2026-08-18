Napoli, un 13enne si finge carabiniere e truffa un’anziana: segnalato alla Procura per i minori

PROCIDA (NAPOLI) (ITALPRESS) – Un minore di 13 anni è stato individuato dai Carabinieri della stazione di Procida subito dopo aver messo a segno una truffa ai danni di una donna di 83 anni.

Il giovane, utilizzando il pretesto di una falsa indagine e fingendosi carabiniere, era riuscito a farsi consegnare 1.550 euro in contanti e diversi oggetti preziosi.

I militari, impegnati in un servizio di prevenzione, hanno notato il 13enne, il quale ha catturato la loro attenzione. Dopo aver proceduto alla perquisizione, hanno trovato all’interno del suo zaino l’intera refurtiva, successivamente restituita alla vittima.

La vicenda è stata segnalata alla Procura per i minorenni di Napoli per le valutazioni di competenza.

-Foto di repertorio Carabinieri-

(ITALPRESS).