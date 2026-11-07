Napoli, trovati a Scampia 84kg di cocaina in una macchina parcheggiata

NAPOLI (ITALPRESS) – Duro colpo dei carabinieri della stazione di Scampia al narcotraffico. Un rinvenimento che apre scenari che saranno approfonditi in un contesto, quello del quartiere a nord di Napoli, che torna prepotente.
Poco lontani dalle Vele, nel corso di un servizio di pattugliamento, i militari dell’Arma hanno notano un’Alfa Romeo Giulietta parcheggiata. L’auto risultava rubata lo scorso 17 ottobre. Ispezionando il veicolo, all’interno del cofano erano celati due borsoni contenenti 71 panetti di cocaina pressati sottovuoto per un peso complessivo di 84 chili.
Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Napoli per i rilievi tecnici.
-Foto di repertorio Carabinieri-
(ITALPRESS).
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