SAN GIOVANNI ROTONDO (FOGGIA) (ITALPRESS) – I Carabinieri di San Giovanni Rotondo hanno arrestato sette persone (tre residenti nel Foggiano e quattro nel Leccese) accusate di furto aggravato, ricettazione e detenzione di esplosivi. L’indagine, coordinata dalla Procura di Foggia, ha fatto luce su due assalti ai bancomat commessi con la tecnica della “marmotta” lo scorso giugno.

Nel primo colpo, messo a segno il 13 giugno ai danni di un istituto bancario di San Giovanni Rotondo, la deflagrazione aveva sventrato la filiale e danneggiato gli appartamenti del palazzo, fruttando ai malviventi oltre 15.000 euro.

Il secondo assalto, avvenuto il 30 giugno con modalità analoghe e un bottino di 6.000 euro, ha permesso ai militari di individuare la base logistica della banda. Nel corso delle perquisizioni gli investigatori hanno rinvenuto attrezzi da scasso e un ordigno artigianale nascosto su un tetto. La banda agiva utilizzando auto rubate poco prima del colpo per poi abbandonarle. Dalle attività tecniche è emerso inoltre che parte della refurtiva era destinata a sostenere un detenuto, con il quale il gruppo manteneva contatti telefonici costanti dalla prigione.

– Foto da video Carabinieri –

(ITALPRESS).