SAN PAOLO (BRASILE) (ITALPRESS) – “Le due sessioni di prove libere si sono svolte in condizioni molto diverse fra loro e questo ha fornito ai team indicazioni interessanti in vista dei prossimi due giorni. In FP1 le temperature elevate hanno favorito un degrado termico più marcato e una maggiore tendenza allo scivolamento, soprattutto per la C3. Gran parte delle simulazioni sul passo gara è stata quindi effettuata con C4 e C5, spesso senza particolare gestione degli pneumatici, con l’obiettivo di esplorarne i limiti di utilizzo. In queste condizioni tutte le mescole si sono comunque dimostrate pronte fin dai primi giri, senza particolari criticità nella fase di riscaldamento”. Così Simone Berra, Pirelli Chief Engineer, commentando il venerdì di prove libere al Gp del Brasile. “Nella seconda ora di prove, disputata con temperature sensibilmente più basse e condizioni atmosferiche variabili, alcune squadre hanno incontrato maggiori difficoltà nel portare in temperatura gli pneumatici anteriori durante i run di simulazione qualifica, mentre sulle lunghe percorrenze il quadro è risultato più favorevole grazie a un minore surriscaldamento e a livelli di degrado più contenuti. La Soft ha mostrato un comportamento particolarmente consistente, confermando un buon livello di prestazione”, ha aggiunto Berra. “L’assenza di fenomeni di graining e un’abrasione comparabile fra le tre mescole indicano che il degrado continuerà a essere principalmente di natura termica, con un contributo dell’usura sulla posteriore destra negli stint più lunghi. Considerando che le previsioni indicano temperature ancora più basse per domenica e un rischio di pioggia superiore al 60%, al momento tutte le opzioni restano aperte, comprese quelle per condizioni di bagnato. Sull’asciutto, la gara sembra aperta anche a strategie a due soste, considerando la relativa facilità di sorpasso a Interlagos. Continueremo comunque ad analizzare i dati delle prossime sessioni prima di formulare una valutazione definitiva”, ha concluso Berra.

– Foto Ufficio Stampa Pirelli –

(ITALPRESS).

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