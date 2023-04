NAPOLI (ITALPRESS) – “Ho firmato un decreto per portare sul progetto di Palazzo Fuga, Albergo dei Poveri, altri 33 milioni di risorse aggiuntive. Ai 100 che ci sono se ne aggiungono altri 33”. Lo annuncia il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, parlando a Napoli nel corso del suo intervento alla presentazione della nuova sezione “Campania Romana” del Museo Mann.

Parlando del progetto di Palazzo Fuga il Ministro, a margine dell’appuntamento, spiega che “è tra le cose più importanti alle quali sto lavorando”. “Ho già firmato un protocollo tra Ministero della Cultura e Comune di Napoli e oggi insediamo a Palazzo San Giacomo il tavolo tecnico di esperti che dovrà seguire questo progetto che è già pieno di contenuti: a Palazzo Fuga ci sarà la Federico II con le scuole di specializzazione in ambito storico e archeologico e ci sarà il “Mann due” che potrà esporre collezioni che al momento oggi sono solo nei depositi. Poi – prosegue Sangiuliano – ci sarà una grande biblioteca che sarà spazio vitale per i giovani, avrà sale con eventi multimediali e forse ci saranno anche i privati con la ristorazione o cose del genere”.

Il progetto per Palazzo Fuga “è molto importante perchè ai 100 milioni del Pnrr trasferiti al Comune di Napoli se ne sommano altri 33 del Ministero: una cifra congrua per poter pensare a un grande istituto culturale presso Palazzo Fuga dove il Mann, che è uno dei firmatari, potrà depositare molte collezioni che in questo momento non sono visitabili” aggiunge Paolo Giulierini, direttore del Museo Archeologico Nazionale di Napoli. “Penso alla grande raccolta di vasi attici a figure rosse, ce ne sono oltre 10mila che potranno far diventare quel centro uno dei principali punti di riferimento della ceramica antica nel Mediterraneo” dice Giulierini che ipotizza “un collegamento in verticale con la Galleria e con l’Istituto Colosimo mentre in orizzontale si percorre via Foria e si arriva all’Orto botanico e a Palazzo Fuga”. “Attenuando il traffico – dice Giulierini – saremmo di fronte a un vero e proprio viale come quello che a Parigi conduce all’Arco di Trionfo. Si tratta di decidere se diventare veramente una città di livello europeo come Napoli peraltro lo è stata nel ‘700”.

– foto: xc9/Italpress

(ITALPRESS).