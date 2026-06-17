CAMPOBASSO (ITALPRESS) – Incendio nella notte a Casacalenda, in provincia di Campobasso. Le fiamme hanno interessato un plesso scolastico comunale, coinvolgendo gran parte dell’edificio, interessando in particolare la copertura in legno. Per le operazioni di spegnimento sono state impiegate quattro squadre provenienti dalla sede centrale di Campobasso e dai distaccamenti di Santa Croce di Magliano e Termoli, con due autopompe serbatoio, un’autobotte e un’autoscala. Le operazioni si sono protratte per diverse ore fino allo spegnimento dei focolai e alla messa in sicurezza dell’area.

– foto X Vigili del Fuoco –

(ITALPRESS).