Napoli, rubano un camion e nella fuga si schiantano contro un muro: arrestato un 33enne

SOMMA VESUVIANA (NAPOLI) (ITALPRESS) – Fugge a bordo di un camion rubato e innesca un inseguimento per le strade di Somma Vesuviana. I carabinieri della locale stazione hanno arrestato un 33enne, già noto alle forze dell’ordine, e denunciato una 30enne che si trovava con lui a bordo del mezzo.

L’autocarro era stato rubato la sera precedente. I militari hanno intercettato il camion durante un servizio di pattugliamento e, dopo averne riconosciuto la targa, inserita nelle ricerche, hanno intimato l’alt al conducente. L’uomo, però, non si è fermato e ha tentato la fuga.

L’inseguimento è terminato in via Pomigliano, dove il mezzo ha perso il controllo ed è finito contro un muro. I carabinieri hanno raggiunto l’autocarro e fatto scendere i due occupanti. Gli accertamenti hanno poi permesso di ricostruire che entrambi sarebbero coinvolti nel furto del camion.

Il 33enne è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per furto, mentre la 30enne è stata denunciata per lo stesso reato. L’uomo si trova ora agli arresti domiciliari, in attesa di giudizio.

-Foto di repertorio Carabinieri-

(ITALPRESS).