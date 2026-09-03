Tromba d’aria a Policoro, Bardi “Verso lo stato di emergenza”

MATERA (ITALPRESS) – Sopralluogo operativo questa mattina a Policoro del Presidente della Regione, Vito Bardi, accompagnato da tutta la Giunta regionale, per verificare di persona la gravità dei danni causati dall’ondata di eccezionale maltempo che ieri ha colpito il territorio. “Siamo al fianco della comunità e degli operatori economici colpiti – ha detto Bardi -. Ho già avuto un’interlocuzione con il Ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci: dichiareremo immediatamente lo stato di emergenza regionale e, parallelamente, avvieremo la verifica dei presupposti per richiedere quello di carattere nazionale”. Per dare respiro immediato al tessuto economico e agricolo, ha spiegato il Presidente, la Regione ha già disposto le prime misure d’emergenza, tra cui l’abbattimento immediato al livello massimo consentito per i canoni delle aree demaniali e la sospensione per due mesi del pagamento del canone irriguo. Dopo la prima stima dei danni, inoltre, la Regione interverrà con fondi diretti al Comune per coprire le somme urgenze. In una fase successiva i Dipartimenti regionali allo Sviluppo Economico e all’Agricoltura individueranno le risorse necessarie da destinare ai ristori per le imprese danneggiate. Durante il sopralluogo è stato effettuato anche un punto tecnico sulla rete idrica cittadina. Se da un lato i serbatoi principali della città registrano una situazione del tutto normale, dall’altro si rilevano danni al serbatoio pensile situato tra il liceo e le poste, oltre al danneggiamento dell’impianto di sollevamento dell’acqua nella zona Lido. Massima attenzione viene data anche alla rete fognaria, dove si registra la presenza di detriti di ogni genere e per la quale è in corso un costante monitoraggio per prevenire intasamenti. “Tutti gli operai sono attualmente impegnati – ha assicurato Bardi – e le riparazioni stanno proseguendo senza alcuna interruzione dell’erogazione idrica per la popolazione. Si sta lavorando a ritmi serrati continuando a riparare le infrastrutture e garantendo sempre la fornitura d’acqua. Il nostro obiettivo – ha concluso Bardi – è permettere la regolare continuazione della stagione balneare e supportare la comunità locale”.

“Non disponiamo ancora di una ricognizione completa e dettagliata dei danni subiti in particolare dalle attività produttive, stabilimenti balneari, piccole e medie imprese turistiche, commerciali ed artigianali di Policoro e dei comuni del Metapontino, che ci servirà per calibrare i nostri interventi, in primo luogo per assolvere al compito prioritario affidatoci dal Presidente Bardi di individuare fondi necessari da destinare ai ristori per le imprese danneggiate. Il mio primo contatto con l’Amministrazione Comunale e gli operatori è servito ad esprimere vicinanza ed impegno e a raccogliere le loro segnalazioni”. Così l’assessore allo Sviluppo Economico Francesco Cupparo che ha partecipato a Policoro, insieme al Presidente Bardi e ai colleghi di Giunta, ad un incontro in Municipio e ai sopralluoghi in città. “Con i ristori intendiamo favorire la ripresa di tutte quelle attività che sono in grado di farlo per il prosieguo della stagione turistica in modo da garantire agli ospiti – aggiunge Cupparo – standard di servizi adeguati pur appellandoci alla comprensione dei turisti per inevitabili disagi. Le esperienze affrontate con l’alluvione del Metapontino del 2013 e dell’emergenza pandemica con ristori veloci e mirati sono un punto di riferimento da adeguare a questa nuova emergenza. Gli uffici del Dipartimento sono attivati per accelerare tempi e procedure”. Cupparo annuncia inoltre una fase di consultazione e confronto con le associazioni di categoria e datoriali di Policoro e del Metapontino per accogliere segnalazioni e proposte. “La strada tracciata dal Presidente Bardi per un intervento del Governo – conclude – è quella più efficace tenuto conto della complessità dei problemi e delle ingenti risorse finanziarie necessarie”.

– foto ufficio stampa Regione Basilicata –

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